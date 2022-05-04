Запад признал, что запрет на импорт нефти из России уничтожит экономику Европы

Эмбарго на импорт нефти из России приведет к уничтожению экономики Европы, заявил изданию Politico глава Минэнергетики Словакии Карол Галек. Он отметил, что такая мера ударит не только по его стране, но и по Австрии и Чехии.

Словакия не может согласиться с текущим планом Еврокомиссии по запрету поставок нефти из РФ. ЕС планирует отказаться от российской нефти в течение полугода, а импорт продуктов переработки запретят до конца года.

Для Словакии и Венгрии разработали исключение — им дали дополнительный год адаптации. Галек заявил, что этого недостаточно, так как ключевой нефтеперерабатывающий завод страны ориентирован на российскую нефть: за такой короткий срок невозможно настроить оборудование на альтернативные источники. Эмбарго на поставки нефти из России сильно ударит по экономике, отметил глава ведомства.

«Это разрушит нашу европейскую экономику», — заявил Галек.

Более 60% опрошенных жителей Словакии высказались против отказа от российских нефти и газа. За отключение от энергоносителей из РФ уже в этом году проголосовали всего 7% жителей республики.