Мир 09 марта 2023, 15:32 Запад признал, что Украина несет потери по всей линии фронта FT: Запад признал большие потери ВСУ по всей линии фронта Сайт президента Украина

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Украинская армия несет серьезные потери. Об этом написала газета Financial Times, ссылаясь на неназванного западного чиновника.

«Украина теряет людей по всей линии фронта», — заявил источник.

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Находящийся в Артемовске солдат ВСУ отметил, что ситуация становится хуже с каждым днем. По его словам, российские силы атакуют со всех сторон.

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«Мы получаем поставки. Но ситуация с каждым днем становится все сложнее и сложнее», — подчеркнул он.

Ожесточенные бои за Артемовск идут уже несколько месяцев. В последнее время российским силам удалось добиться весомых результатов. Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал на этой неделе, что ВСУ потеряли на поле боя за февраль 11 тысяч человек. Это на 40% больше, чем месяцем ранее. По его словам, взятие города под полный контроль позволит российским военным продолжить наступление.