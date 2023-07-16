Мир 16 июля 2023, 05:50 Запад признал, что российские РЭБ эффективно глушат сигнал GPS поставляемого ВСУ оружия The Economist: российские РЭБ эффективно глушат GPS-сигнал поставляемого ВСУ оружия РИА «Новости»

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Российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне СВО эффективно глушат GPS-сигнал поставляемых Украине западного оружия и техники. Это касается и тех моделей, которые раньше считались неуязвимыми, написал журнал The Economist.

Радиосигналы от спутников GPS слабые, отметило издание. Поэтому их можно легко заглушить конкурирующим шумом и нарушить работу системы. Американские военно-космические силы при этом используют военный класс GPS.

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«Однако утечка документов Пентагона показала, что существующие фильтры для предотвращения помех не помогают защитить американское оружие в зоне спецоперации», — сказано в публикации.

Существующие системы GPS имеют свои минусы. А на разработку новых потребуются годы, пришло к выводу издание.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что российские РЭБ способны подавлять РСЗО HIMARS и боеприпасы с GPS-наведением. Данные снаряды очень точные, но российские радиоэлектронные системы действительно мощные, поэтому могут их подавить.