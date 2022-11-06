Мир 06 ноября 2022, 13:29 Запад прислушался к словам России о ядерной войне — эксперт Глава ПИР-Центра Орлов: думающие люди на Западе услышали Россию Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Запад прислушался к заявлению России о недопущении ядерной войны, но информационная война против России все равно продолжится. Об этом заявил РИА «Новости» профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов.

«Это, конечно, было разъяснение во многом для наших международных партнеров и наших международных оппонентов. И в вопросе, прислушаются ли к заявлениям на Западе, может быть, я вас удивлю и скажу, что мне кажется, что прислушаются», — сказал он.

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Орлов отметил, что это никак не скажется на идущей против России информационной войне. Он напомнил, что волна дезинформационная касательно России мощнейшая, а тема ядерного оружия очень привлекательна для невежественного обывателя — достаточно поставить рядом слова «Россия» и «ядерная» и готово.

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Думающие же люди, отметил Орлов, в том числе главы дипломатических ведомств, верно восприняли слова России. Только они этого не покажут. Но теперь именно их очередь делать шаг навстречу.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск применения Россией ядерного оружия на Украине минимален. По его словам, альянс со всей серьезностью смотрит на такую перспективу.