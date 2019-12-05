Запад приревновал Африку к России

После форума «Россия — Африка» прошло больше месяца, но мировая пресса продолжает анализировать саммит. Только отечественные новостные ресурсы и соцсети пишут про списание Россией долгов почти на 20 миллиардов долларов. А вот иностранные СМИ заинтересовались заключением на форуме сделок на сумму свыше триллиона рублей. А еще они обратили внимание на то, что РФ не ограничилась договорами, связанными только с оружием и сельскохозяйственной продукцией. Основную массу соглашений подписали в области банковской деятельности, внешней экономики, высоких технологий, геологоразведки, добычи полезных ископаемых, инвестиций, логистики, международного сотрудничества, транспорта и экспорта.

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«Россия съедает американский обед в Ливии», — говорится в материале Washington Post.

В какой-то момент в Центральноафриканской Республике (ЦАР) вышли из-под контроля целые области, где нелегально добывали алмазы и правили полевые командиры, написало агентство. Власти страны осознавали из предыдущего опыта, что Запад не поможем им. По этой причине они обратились к России.

«И вот тут началось интересное», — написало РИА «Новости».

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После разгрома террористов, которые сильно разрушили страну, только Россия пришла на помощь и обезопасила алмазодобывающую отрасль. Кроме того, специалисты из РФ обучили местную армию и полицию. Помимо этого российская сторона убедила местных атаманов в неподконтрольных районах о необходимости жить в согласии с центральной властью, отметило ИА Nation News.

Москва оказала помощь безвозмездно. При этом Россия отказалась от пути Европы и США, которые мечтали только о ресурсах. РФ же открыла в ЦАР радиостанцию, несколько медицинских учреждений, приютов для малоимущих, выделила деньги на местный чемпионат по футболу.

Именно поэтому 50 стран Африки обратили внимание на Россию, которая принесла порядок и безопасность. И в этом же кроется зависть Запада, которому Россия «помешала добывать ресурсы из хаоса».