Запад приравнял оплату российского газа в рублях к обходу санкций

Согласившись платить за российский газ в рублях, европейские компании подвергли себя большому риску. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова опубликовало РИА «Новости».

Она заявила, что этот вопрос обсуждается всеми европейскими странами. Фон дер Ляйен отметила, что от этого выиграет только Россия. Оплата за газ в рублях поможет РФ обойти санкции, заявила глава Еврокомиссии.

«Мы провели детальный юридический анализ принятого указа. Полагаем, что предложение по обмену [валюты] будет не только представлять риск для компаний, но также станет обходом действующих санкций», — сказала она.

Россия изменила систему оплаты за газ в конце марта 2022 года. Это стало ответной мерой на западные санкции. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 31 марта.

Мнения европейских стран о новой валюте, в которой Россия начала принимать оплату за газ, разделились. Например, Литва оперативно отказалась исполнять требование Путина. А Венгрия согласилась на оплату газа в рублях.