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    08 апреля 2022, 11:32

    Запад приравнял оплату российского газа в рублях к обходу санкций

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что оплата российского газа в рублях несет риск для Европы

    Анна Усачева

    Согласившись платить за российский газ в рублях, европейские компании подвергли себя большому риску. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова опубликовало РИА «Новости».

    Запад приравнял оплату российского газа в рублях к обходу санкций

    Она заявила, что этот вопрос обсуждается всеми европейскими странами. Фон дер Ляйен отметила, что от этого выиграет только Россия. Оплата за газ в рублях поможет РФ обойти санкции, заявила глава Еврокомиссии.

    «Мы провели детальный юридический анализ принятого указа. Полагаем, что предложение по обмену [валюты] будет не только представлять риск для компаний, но также станет обходом действующих санкций», — сказала она.

    Россия изменила систему оплаты за газ в конце марта 2022 года. Это стало ответной мерой на западные санкции. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 31 марта.

    Мнения европейских стран о новой валюте, в которой Россия начала принимать оплату за газ, разделились. Например, Литва оперативно отказалась исполнять требование Путина. А Венгрия согласилась на оплату газа в рублях.