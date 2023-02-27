Мир 27 февраля 2023, 14:39 Запад принудит Украину к переговорам в случае провала контрнаступления — Bild Bild: Запад будет склонять Украину к переговорам осенью при провале контрнаступления РИА «Новости»

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Запад может оказать давление на Украину и принудить ее к мирным переговорам с Россией. На такой шаг западные страны пойдут, если ВСУ провалят план наступления до осени 2023 года. Об этом написала немецкая газета Bild.

Издание сослалось на собственные источники в правящих кругах ФРГ и США и сообщило, что Запад с помощью поставок вооружений хочет дать киевскому режиму шанс вернуть свои территории до осени.

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При этом давление на Украину по поводу переговоров с Россией может усилиться в случае провала контрнаступления. Газета отметила, что за кулисами западные государства ставят ультиматумы украинскому президенту Владимиру Зеленскому, несмотря на провозглашаемую публично поддержку Украине.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не видят предпосылок для возможности перехода конфликта на Украине в мирное русло.