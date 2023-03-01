Мир 01 марта 2023, 13:55 Запад пригрозил Сербии за отказ сообща ненавидеть Россию Депутат Белик: Запад хочет лишить Россию единственного европейского союзника в лице Сербии РИА «Новости»

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Западные страны сняли маску и показали Сербии истинные намерения. Они решили поставить ее на колени и лишить Россию единственного союзника в Европе, сказал РИА «Новости» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Коллективный Запад стремится поставить Сербию на колени, лишив тем самым Россию единственного союзника среди европейских стран. <…> [Эти страны] грозят сербам различными карами в случае несговорчивости и отказа сообща ненавидеть Россию», — заявил он.

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Депутат сказал, что на страну оказали давление и пригрозили за сотрудничество с Россией. Западные государства, по его словам, фактически сняли маску дружбы и показали свое настоящее лицо и намерения.

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Президент Сербии Александр Вучич обратился к нации и раскрыл содержание разговоров с лидерами других европейских стран. Они, по словам политика, признали участие в конфликте на Украине, пообещали закрыть предприятия, прекратить инвестировать и отозвать свой капитал, если Сербия не разделит эту позицию.