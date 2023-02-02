Важное 02 февраля 2023, 11:57 Запад присмотрел Молдавию на роль «новой Украины» — Лавров Глава МИД Лавров заявил, что на роль «новой Украины» Запад приглядывает Молдавию РИА «Новости»

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Молдавию приглядывают на роль «новой Украины». С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передал ТАСС.

«Сейчас на эту роль [„новой Украины“] приглядывают Молдову», — сказал Лавров.

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Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что президента Молдавии Майя Санду смогли поставить на должность достаточно специфическими методами, явно не свободно-демократическими.

Министр иностранных дел подчеркнул, что молдавский лидер рвется в НАТО. По словам Лаврова, Санду имеет румынское гражданство.

«Она готова объединяться с Румынией. И вообще готова практически на все», — резюмировал Лавров.

Ранее политолог и экономист Института стран СНГ Александр Дудчак счел, что молдаване не поверят в сказку о безопасности в НАТО. Так он прокомментировал заявление Санду, что стране нужно отказаться от нейтрального статуса ради вступления в НАТО.