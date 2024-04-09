Мир 09 апреля 2024, 01:24 Запад придумал план по заморозке конфликта на Украине Офицер ВСУ Алымов: Запад разделит армии России и Украины Freepik

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Западные власти рассматривают возможность отправки инструкторов в составе контингента, который разделит российскую армию и Вооруженные силы Украины. Об этом офицер ВСУ Сергей Алымов сообщил украинскому изданию «Страна.ua» в Telegram-канале.

По его словам, иностранные военные инструкторы готовы выполнить миссию по заморозке конфликта на Украине за гонорар в 10 тысяч евро в месяц.

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Экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии Жак Бо ранее заявил, что ВС России отличаются на поле боя эффективной координацией единой системы подразделений и оружия, что дает ей преимущество в зоне спецоперации.

Подразделения украинской армии состоят из польских и грузинских наемников. Также на стороне ВСУ есть военные из Франции, но они боятся встретиться на передовой с российской армией, поэтому отсиживаются в тылу.