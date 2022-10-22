Запад предупредили об опасности введения потолка цен на российскую нефть | 360°

Мир 22 октября 2022, 04:40 Запад предупредили об опасности введения потолка цен на российскую нефть Conversation: потолок цен на нефть приведет к инфляции и увеличению доходов России Нефтяная вышка / Pixabay

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Антироссийские санкции не снижают, а повышают доходы Москвы, поэтому Запад должен пересмотреть политику ограничений в отношении РФ, заявил обозреватель австралийского издания The Conversation. Рестрикции приводят к скачкам инфляции по всему миру, отмечает газета.

При этом Россия без труда находит тех, кто желает купить сырье, в остальном мире растут цены на энергоносители. Издание напомнило об одобренных Евросоюзам санкциях, ограничивающих верхний предел цен на российскую нефть. Их цель — ослабить способность России вести спецоперацию и снизить доходы от продажи сырья. В реальности санкции лишь увеличивают доходы Москвы, отметило издание.

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«Санкции приводят к росту мировых цен на нефть и природный газ, вызывая всплески инфляции во всем мире и, по иронии судьбы, сокращая мировой доступ к металлам и минералам, необходимым для перехода от нефти и природного газа», — говорится в статье.

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Мировая экономика может оказаться на пороге крупнейшей в истории энергетической катастрофы, так как Россия играет немаловажную роль в экспорте энергоносителей.

США планируют установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. В Америке рассчитывают, что этой стоимости хватит покрыть затраты России, а также стимулировать нефтедобычу.