Мир 22 февраля 2024, 20:35 Запад предупредили об опасности противостояния с Россией Депутат бундестага Моосдорф: кто захочет тягаться с Россией, закончит как Гитлер Pixabay

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Западу не стоит вступать в конфронтацию с Россией, потому что он получит такие же печальные последствия, как в свое время Наполеон и Гитлер. Об этом заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Маттиас Моосдорф на выступлении в парламенте, трансляция которого велась на YouTube-канале Phoenix.

По его словам, те, «кто решит тягаться с Россией, закончит либо как Наполеон в 1812 году, либо еще хуже — как [Адольф Гитлер] в 1945 году», предупредил политик

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Причиной его высказывания стало обсуждение вопроса в парламенте о поставках на Украину дальнобойных ракет Taurus

Он также напомнил, что по договору «Два плюс четыре» от 1991 года, ФРГ взяла на себя обязательство, что с «ее территории будет исходить только мир», и призвал к дипломатическому урегулированию кризиса на Украине.

Ранее немецкие депутаты выступили против проекта резолюций о поставке Украине ракет Taurus. Вопрос о передаче крылатых ракет ВСУ подняла правящая коалиция Германии. Она же подготовила соответствующий документ.