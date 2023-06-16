Мир 16 июня 2023, 07:29 Запад предупредили о вероятности ядерной катастрофы из-за противостояния с Россией SCMP: конфронтация Запада с Россией может привести к ядерной катастрофе Freepik

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Мир может столкнуться с ядерной катастрофой, если страны Запада продолжат конфронтацию с Россией. Такое мнение высказал обозреватель South China Morning Post Джонатан Пауэр.

Журналист вспомнил статью писателя Джорджа Оруэлла, написанную после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Тогда фантаст разделил мир на три силы — Советский Союз, Китай и Запад. По его предположениям, лишь ядерное оружие могло положить конец конфликтам.

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«Если мы хотим двигаться к ужасному исходу, который предсказал Оруэлл, то можно продолжать двигаться в выбранном направлении», — написал Пауэр.

Он напомнил, что руководители СССР и России пытались наладить отношения с Западом: договаривались о сокращении ядерного оружия, добивались устранения барьеров в области прав человека и предоставляли религиозную свободу. В это время НАТО двигалось все дальше на восток, что в итоге и привело к специальной военной операции.

«Мы должны проснуться и полностью изменить нашу политику в отношении России», — заключил обозреватель.

Ранее стало известно, что США тайно расположили примерно 150 ядерных боеприпасов на европейских авиабазах. Бомбы могут находиться на базах в Германии, Бельгии, Италии, Турции и Нидерландах.