25 февраля 2023, 13:41
Запад предупредили о последствиях поставок техники и оружия Киеву для удара вглубь России
Посол РФ Моргулов: Запад получит ответ, если поставит ВСУ оружие для удара вглубь России
Если Запад поставит Киеву вооружения для удара вглубь России, то Москва примет жесткие ответные меры. Об этом Global Times заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
«Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву вооружения, в том числе танки, для нанесения удара вглубь нашей страны и попытки захвата нашей конституционной территории, это вынудит нас к жестким ответным действиям», — сказал Моргулов.
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По его словам, одно только решение о поставках танков Киеву показало, что для США нет красных линий. Моргулов подчеркнул, что поддержка Штатов, Германии и союзников из НАТО усугубила ситуацию вокруг Украины. Он обвинил эти страны в прямом участии в конфликте.
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Ранее президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла передавать Киеву истребители F-16. По его мнению, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому самолеты сейчас не нужны. Байден добавил, что пока достаточно танков, артиллерии, систем ПВО и снарядов, которые США и их союзники отправляют в Киев.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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