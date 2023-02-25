Мир 25 февраля 2023, 13:41 Запад предупредили о последствиях поставок техники и оружия Киеву для удара вглубь России Посол РФ Моргулов: Запад получит ответ, если поставит ВСУ оружие для удара вглубь России Сайт президента Украины

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Если Запад поставит Киеву вооружения для удара вглубь России, то Москва примет жесткие ответные меры. Об этом Global Times заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

«Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву вооружения, в том числе танки, для нанесения удара вглубь нашей страны и попытки захвата нашей конституционной территории, это вынудит нас к жестким ответным действиям», — сказал Моргулов.

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По его словам, одно только решение о поставках танков Киеву показало, что для США нет красных линий. Моргулов подчеркнул, что поддержка Штатов, Германии и союзников из НАТО усугубила ситуацию вокруг Украины. Он обвинил эти страны в прямом участии в конфликте.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла передавать Киеву истребители F-16. По его мнению, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому самолеты сейчас не нужны. Байден добавил, что пока достаточно танков, артиллерии, систем ПВО и снарядов, которые США и их союзники отправляют в Киев.