Мир 18 января 2023, 02:40 Запад предупредили о бесполезности оправдывать действия Украины «защитой» от России Поспред Небензя: все действия Украины не получится прикрыть «защитой» от России РИА «Новости»

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Диктатура на Украине начала формироваться задолго до спецоперации, Западу не получится списать все действия киевского режима на необходимость «защититься» от России. Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Постпред обратился с вопросом к главам западных стран, как долго они собираются игнорировать действия Украины по разжиганию межконфессионального кризиса в стране.

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Небензя также предложил порассуждать, как бы делегации Европы отнеслись к подобным действиям в своих странах.

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«Списывать все, что делает киевский режим, на необходимость защиты от России в условиях военных действий у вас не получится. Действия Украины напрямую угрожают последствиями для мира и безопасности», — сказал Небензя.

Российская ракета была подбита ПВО Украины в Днепропетровске, которая находилась в жилом квартале. По словам Небензя, если бы украинские власти соблюдали требования международного гуманитарного права, трагедии бы не случилось.