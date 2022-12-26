26 декабря 2022, 11:10
Запад предрек провал зимнего контрнаступления ВСУ
Financial Times: украинские войска несут большие потери и страдают от усталости
У официального Киева мало шансов добиться успеха в зимней наступательной операции, поскольку украинская армия сильно измотана и нуждается в боеприпасах. Такие выводы сделали обозреватели Financial Times.
По мнению авторов публикации, сильные оборонительные позиции российских войск «снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины».
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«Украинские войска сталкиваются с собственными проблемами. У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения страдают от усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов», — заявил один из высокопоставленных советников Минобороны Британии.
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Ранее авторы Financial Times связали успехи российских войск с именем генерала Сергея Суровикина. По мнению британских обозревателей, именно под его руководством российской армии удалось успешно переброситься из Херсона и укрепить линию обороны.
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