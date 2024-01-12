Мир 12 января 2024, 08:36 Запад предостерегли от разрастания кризиса на Украине Аналитик Озер: Запад понимает, что кризис на Украине грозит соседним странам Unsplash

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Европейские элиты понимают, что украинский кризис может охватить соседние страны региона летом. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал турецкий аналитик Энгин Озер.

«Если не удастся положить конец конфликту сегодня, этот кризис к лету может охватить соседние страны региона. Европейцы лучше всех видят этот риск», — сказал он.

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Поэтому, по мнению аналитика, европейцам нужно приложить все усилия для организации переговоров между Россией и Украиной. Однако президент республики Владимир Зеленский наложил запрет на мирное урегулирование конфликта. Запретив проведение переговоров, украинская администрация сужает поле для дипломатических маневров, подчеркнул Озер.

Он добавил, что даже из этой ситуации есть выход. Переговоры могут провести неофициальные делегации на независимой площадке, констатировал аналитик.

Накануне Зеленский выступил против прекращения огня.