Мир 26 мая 2023, 18:29 Запад предложил модель ФРГ для вступления Украины в НАТО NYT: Запад готов обсуждать членство Украины в НАТО по примеру ФРГ в 1955 году РИА «Новости»

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Европейские политики заявили о готовности рассмотреть вступление территории, подконтрольной Украине, в состав НАТО по примеру ФРГ в 1955 году. Такое мнение выразила газета The New York Times.

«Модель Западной Германии пользуется все большей популярностью в некоторых европейских столицах как способ обеспечить реальную безопасность Украины», — написало издание.

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По словам автора статьи, ФРГ в данном случае может стать примером вступления в НАТО страны с нерешенными территориальными проблемами.

Газета напомнила, что после вступления ФРГ в Североатлантический альянс конфликт получил статус замороженного. Но Западная Германия на момент вступления в НАТО не находилась в состоянии войны с ГДР. Обе территории признали отдельными государствами в 1949 году.

В среду, 24 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс до завершения конфликта с Россией не рассматривается.