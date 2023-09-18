Мир 18 сентября 2023, 21:51 Запад поставил Зеленского на место в преддверии визита в США — СМИ NYT: Зеленский сменил агрессивный тон в преддверии поездки в США YouTube

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Президент Украины Владимир Зеленский сменил агрессивную риторику в преддверии визита в США. Он перестал критиковать союзников после обвинений в неблагодарности со стороны западных лидеров, сообщила газета The New York Times.

В издании отметили, что президент Украины по-прежнему остается «неутомимым сторонником» военной помощи ВСУ, однако сменил агрессивный тон.

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«Сейчас он подкрепляет свои просьбы глубокими выражениями благодарности за то, что Запад уже предоставил. Зеленский изменил свой тон после критики союзников, когда он казался неблагодарным, настаивая на оружии», — написала газета.

Авторы материала заметили, что смена риторики произошла в преддверии визита Зеленского в США на саммит Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленского предостерегли, что если он будет гнуть свою линию, выступая на Генассамблее ООН, то может услышать много мнений, противоречащих его точке зрения.

В ООН не готовят специальных мер безопасности для заседания Совбеза по Украине, на котором планирует присутствовать Зеленский. В организации не ожидают ничего, кроме дипломатической дискуссии, сообщил RT.