Мир 25 апреля 2023, 09:17 Запад после провала контрнаступления ВСУ оставит Украину без снабжения NYT: Украина лишится поддержки Запада в случае провала контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Помогая Вооруженным силам Украины готовиться к контрнаступлению, западные страны истощили свои запасы вооружений и боеприпасов. В случае провала кампании они не смогут снова снабжать украинскую армию, поэтому свернут военную поддержку киевского режима, сообщила газета The New York Times.

Союзники Украины из НАТО поставили большое количество артиллерийских установок и боеприпасов. Рассекреченные документы американской разведки показали, что командование ВСУ подготовит для нападения 12 бригад по четыре тысячи солдат каждая, девять из которых обучат и снарядят США и другие страны. Они рассчитывали, что этого хватит для прорыва российской обороны.

Реклама

Специалисты заявили изданию, что после завершения контрнаступления Запад не сможет повторить в обозримом будущем такое масштабное наращивание военного потенциала Украины. У союзников киевского режима иссякли собственные запасы снарядов и вооружений, а внутреннее производство не сможет восполнить этот пробел до следующего года.

Без решающей победы западная поддержка Украины может ослабнуть, предупредил автор статьи. Киевский режим окажется под растущим давлением с целью начать серьезные мирные переговоры, чтобы заморозить конфликт или остановить окончательно.

Военный аналитик Шон Белл ранее спрогнозировал проведение переговоров в конце лета 2023 года. По его мнению, президента Украины Владимира Зеленского вынудят заключить мирное соглашение.