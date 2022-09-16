«Запад пошел по ложному пути». Папа римский сравнил Европу с кладбищем человечества | 360°

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«Запад пошел по ложному пути». Папа римский сравнил Европу с кладбищем человечества

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16 сентября 2022, 06:47

«Запад пошел по ложному пути». Папа римский сравнил Европу с кладбищем человечества

Пара римский Франциск: Запад пошел по ложному пути

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Западные страны пошли по ложному пути. Они не могут помогать другим государствам, пока не решат свои проблемы, например, в части интеграции мигрантов. Об этом пара римский Франциск заявил Corriere della Sera.

«Запад пошел по ложному пути, например, в плане социальной справедливости», — сказал он, выступая на пресс-конференции после VII съезда лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане.

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Глава католической церкви назвал Запад самым большим кладбищем человечества и заявил, что рабочих рук не хватает, например, в Испании и Италии. Папа римский Франциск предложил решить проблему подступающей демографической зимы приемом и интеграцией мигрантов.

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Он связал кризис с утратой ценностей. Неблагополучная социально-экономическая ситуация часто дает почву для популизма, и следует его избегать. По его словам, запад сейчас ослаб, не может быть примером или помогать другим странам. Он призвал Европу вернуться к основополагающим ценностям и решить свои проблемы.

США

Запад

Евросоюз

Папа римский

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