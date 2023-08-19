Мир 19 августа 2023, 01:00 Запад пошел на шантаж стран ОДКБ и ЕАЭС для противостояния с Россией Лавров заявил о давлении Запада на страны-союзницы России РИА «Новости»

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Союзники России по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) столкнулись с колоссальным давлением западных стран, которые используют любые попытки, чтобы перетянуть их на свою сторону. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он напомнил, что западные и высокопоставленные чиновники зачастили в соседние страны для так называемых «консультаций», которые представляют собой угрозы за противодействие обходу антироссийских санкций.

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«Если называть вещи своими именами, то речь идет, конечно же, о попытках угрозами и шантажом заставить наших союзников отказаться от абсолютно законного сотрудничества с Россией», — заявил Лавров.

Министр добавил, что взаимные торгово-экономические обязательства с партнерами Россия сохранила и уже сделала встречные шаги, чтобы купировать попытки деструктивного влияния. В частности в рамках ЕАЭС уже начали разрабатывать меры для преодоления последствий введенных санкций.

Результатами стали рост взаимной торговли, расчеты в национальных валютах, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности.

«Уверен, что наши союзники критически подходят к возросшему в последнее время вниманию Запада к их странам и не допустят своего вовлечения в планы, направленные на эскалацию военно-политической напряженности», — заявил Лавров.

Министр добавил, что Россия никогда не навязывала свои правила странам-партнерам, но всегда просила учитывать свои интересы.