Мир 16 февраля 2023, 21:25 Запад посчитал возможным передачу Украине замороженных активов России Замгоссекретаря Нуланд заявила о поиске решения по передаче Украине активов России РИА «Новости»

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США, Евросоюз и страны G7 считают, что Россия должна заплатить Украине за причиненный ущерб. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге перед журналистами.

Она подчеркнула, что обсуждение вопроса передачи замороженных российских активов Украине между странами Запада продолжается.

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«Мы едины во мнении, что Россия должна заплатить за <…> разорение, которое она навлекла на Украину», — заявила Нуланд.

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Ранее глава управления Госдепартамента США по оказанию помощи другим странам Дафна Рэнд отметила, что министерство юстиции продолжит изымать активы российских предпринимателей, попавших под санкции и передавать их активы Украине.

Первый подобный случай произошел с российским предпринимателем Константином Малофеевым. С его замороженного банковского счета американский Минюст забрал пять миллионов долларов и перечислил властям Украины. Разрешение на изъятие денег дал суд, который рассматривал дело о нарушении бизнесменом введенных санкций.

Послы Евросоюза одобрили создание рабочей группы, которая займется решением вопроса о передаче Украине замороженных активов российского Центробанка и крупного бизнеса. Специалисты должны найти юридические возможности передачи средств, а также обосновать это решение с политической и экономической точек зрения. Но для начала деньги нужно обыскать.

Согласно официальным данным, речь идет о 300 миллиардах долларов, но пока известно о местонахождении только десятой доли. Не исключено, что в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза включат статью, которая обяжет банки ЕС сообщать о хранении золотовалютных активов России.

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул, что Россия найдет адекватный ответ на попытки стран Запада незаконно изъять активы и передать их Украине. Он подчеркнул, что никакой юридической легитимности в подобных действиях нет.