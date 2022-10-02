Запад посчитал своей потерей вхождение Херсонской области в состав России | 360°

Мир 02 октября 2022, 14:46 Поделиться Telegram

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Viber Запад посчитал своей потерей вхождение Херсонской области в состав России Глава ВГА Стремоусов: вхождение Херсонской области в Россию Запад посчитал своей потерей РИА «Новости»

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Страны Запада воспринимают Украину в качестве своей собственности, поэтому вхождение Херсонской области в состав России они посчитали своей потерей. Таким мнением в беседе с РИА «Новости» поделился глава Военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Он подчеркнул, что Украина уже давно потеряла свой суверенитет, перейдя под внешнее управление стран Запада, которые стали считать ее своей собственностью, как колонию. Именно с этим связан отказ признавать референдумы и начало процедуры вхождения освобожденных территорий и республик Донбасса в состав России.

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«Запад отказывается признавать итоги референдума и вхождение новых регионов в состав России, так как расценивают это как потерю своей собственности», — подчеркнул Стремоусов.

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По итогам прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о новом статусе территорий и вхождении их в состав России.

Страны Евросоюза и США заявили о непризнании процедуры и результатов голосования жителей.

Референдумы в республиках Донбасса и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство избирателей одобрили это предложение.

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