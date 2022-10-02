Запад посчитал своей потерей вхождение Херсонской области в состав России | 360°

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Армия
02 октября 2022, 15:33
Призванного по частичной мобилизации жителя Подмосковья вернули домой
Армия
02 октября 2022, 15:28
Войска четырех новых субъектов включат в российскую армию
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Общество
02 октября 2022, 15:07
Госдума 3 октября обсудит проекты законов о вхождении в РФ новых субъектов
Важное
02 октября 2022, 14:56
Денежной единицей в новых субъектах России станет рубль
Криминал
02 октября 2022, 14:54
Двух боевиков, готовивших теракт на железной дороге, ликвидировали в Кабардино-Балкарии
Спецоперация
02 октября 2022, 14:49
Стали известны условия кредитных каникул для мобилизованных россиян
Мир
02 октября 2022, 14:46
Запад посчитал своей потерей вхождение Херсонской области в состав России
Важное
02 октября 2022, 14:39
Лавров станет одним из представителей Путина при ратификации договоров с новыми территориями
Мир
02 октября 2022, 14:24
Экономике Германии предрекли серьезное падение из-за сделок с Россией и Китаем