Мир 10 января 2023, 22:02 Запад попытался обвинить Россию в разграблении Африки Зампостпреда при ООН Евстигнеева: Запад стремится обвинить Россию в разграблении Африки Pxhere

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Западные страны стараются обвинить Россию в разграблении Африки, но этим именно они и занимаются. Такое мнение выразила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета безопасности организации. Ее процитировал ТАСС.

Американский зампостпреда при ООН Ричард Миллс обвинил «Вагнер» в вмешательстве во внутренние дела африканских стран. По его мнению, группа занимается грабежом их ресурсов и нарушает права человека. Критику в адрес «Вагнера» поддержали представители Албании и Франции.

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«Отвергаем любые голословные измышления, которыми пытаются очернить российскую помощь Мали и другим странам континента», — сказала Евстигнеева.

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Она отметила, что некоторые страны снова попытались обвинить Россию в разграблении ресурсов. Но именно эти государства и занимаются присваиванием ресурсов «по всему миру, в частности, в Африке». Дипломат назвала эти обвинения глумлением над здравым смыслом.

Министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе заявлял, что Соединенные Штаты давят на африканские страны, которые поддерживают сотрудничества с Россией.