Важное 17 ноября 2022, 14:09 Запад попытался найти предлог для эскалации конфликта — МИД России Замглавы МИД России Рябков: противники России ищут любой предлог для эскалации РИА «Новости»

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Недоброжелатели России хотят обострить конфликт и ищут любой предлог. Об этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью RTVI.

«Нам понятно, что наши противники ищут любой повод, любой предлог для того, чтобы усилить нажим, двигаться по пути эскалации», — сказал он.

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Замминистра заявил, что в ситуации с падением ракет в Польше на Россию попытались возложить ответственность. Первым делом нужно было выяснить причину, заняться расследованием, но ситуацию политизировали. Он похвалил Минобороны России за то, что оно оперативно расставило все точки над i. Сергей Рябков заявил, что МИД России будет терпеливо разъяснять свою позицию.

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Ранее военкор Юрий Котенок предположил, из какой именно воинской части в Польшу могли прилететь украинские ракеты, сообщило РИА ФАН. Полк Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Каменка-Бугская Львовской области имеет комплексы С-300.