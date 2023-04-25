Мир 25 апреля 2023, 18:40 Запад попросили отчитаться за саботируемые резолюции Совбеза ООН Глава МИД Лавров призвал Запад отчитаться перед Генассамблеей ООН за саботаж резолюций Pxhere

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Западные страны должны отчитаться перед Генассамблеей ООН за саботаж резолюций, принятых Советом Безопасности организации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании СБ ООН по Ближнему Востоку. Его слова привел ТАСС.

Министр иностранных дел напомнил, что саботирование резолюций СБ ООН нарушает устав организации. Одна из статей документа требует от всех следовать решениям Совета Безопасности.

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«Может, пора тем, кто откровенно хоронит принятые резолюции, отчитаться перед Генассамблеей?» — задал вопрос руководитель внешнеполитического ведомства.

Глава российского МИД уточнил, что среди резолюций, которые игнорируют западные государства, — решения по Палестине, Голанским высотам и Западной Сахаре. Сюда же относятся резолюции по косовскому урегулированию, ядерной программе Ирана и по Минским соглашениям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень непростой работу российской делегации на заседании СБ ООН в Нью-Йорке. Представитель Кремля отметил, что делегация России, председательствующая в Совбезе, излагает позицию и выполняет свои функции.