Мир 19 ноября 2023, 05:23 Запад попробует сместить «непримиримого Зеленского» и приблизить победу России — СМИ T24: Запад попытается сместить Зеленского, приблизив российскую победу РИА «Новости»

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США и Европа разными методами постараются сместить украинского президента Владимира Зеленского, который игнорирует намеки стран союзников о заключении мира. Такое мнение выразил турецкий политолог Хакан Аксай в материале для T24.

«В некоторых кругах США и значительной части стран ЕС устали поддерживать Украину в военном и экономическом отношении. <…> Запад может "отказаться от непримиримого Зеленского"», — заявил он.

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Если в марте 2024 года не состоятся выборы на Украине, в стране может случиться государственный переворот. Новыми лидерами могут стать главком ВСУ Валерий Залужный или бывший советник украинского президента Алексей Арестович*, отметил эксперт.

Аксай добавил, что убеждение Зеленского о продолжении конфликта контрастирует со словами Залужного о невозможности победить на поле боя. Положение главы Украины ухудшится из-за поражения ВСУ, которое настигнет боевиков после вероятных зимних ударов со стороны российских бойцов.

«Если изложенные выше факторы приведут к тому, что киевская администрация потеряет контроль над ситуацией, на Украине возникнет политический кризис», — сказал Аксай и подчеркнул, что подобное развитие событий приблизит победу России.

Ранее экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что украинские власти столкнулись с наихудшим из возможных сценариев получения помощи от Запада. По его словам, республиканская партия в Америке намерена фактически отодвинуть вопрос оказания поддержки киевскому режиму.

* Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.