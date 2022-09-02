Мир 02 сентября 2022, 14:19 Поделиться Telegram

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Viber Запад попал в приготовленную для Путина ловушку Обозреватель ТАС Дреер: НАТО и ЕС сами попали в ловушку, которую приготовили для Путина РИА «Новости»

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Евросоюз и НАТО сами попали в экономическую ловушку, которую приготовили для президента России Владимира Путина. Такой вывод сделал в своей статье обозреватель The American Conservative (TAC) Род Дреер, написали «Известия».

Запад, напомнил Дреер, начал полномасштабную экономическую войну против России, но проиграл.

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«Возмездие России теперь грозит парализовать Европу, и только дураки могут быть этим удивлены», — отметил он.

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По мнению журналиста, НАТО и ЕС попались в расставленный для России «капкан глобалистской экспансии».

Жители Европы, подчеркнул Дреер, не могут осознать, почему ради Украины они должны терпеть энергетический кризис.

Ранее сообщалось, что пользователи Twitter раскритиковали план главы МИД Германии Анналены Бербок по «выстраиванию отношений Евросоюза с Москвой», окрестив его «глупой ошибкой».

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