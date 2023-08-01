Мир 01 августа 2023, 18:58 Запад попал в катастрофическую ловушку из-за санкций против России The Guardian: Запад оказался в ловушке и пришел к катастрофе из-за антироссийских санкций РИА «Новости»

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Западные страны попали в ловушку и привели миллионы людей к катастрофическим последствиям из-за санкций против России. На это указал Саймон Дженкинс в статье для британской газеты The Guardian.

Ограничения против России оказались неэффективными, отметил автор публикации. Санкции не повлияли на ход и возможный итог украинского конфликта, обратил внимание журналист.

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«Европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер со стороны Москвы», — сообщил Дженкинс.

По его мнению, Запад оказался в ловушке и пришел к катастрофе. Причиной этого стала гордость, не позволяющая остановиться, написал журналист.

Автор статьи, с его слов, пытался найти доказательства, что Великобритания или другие западные страны прогнозировали последствия санкций до их введения, но ничего не обнаружил. Даже элементарный анализ навел бы на мысль, что огромные долларовые резервы спасут российскую экономику от серьезного ущерба, указал Дженкинс.

Он пришел к выводу, что наступило время для переговоров с Россией. Их нужно провести, даже если это подорвет веру США и Европы в экономические санкции, ставшие излюбленным оружием агрессии, подытожил журналист.

Американский политолог Джон Миршаймер тоже признал провал санкционной политики США против России, сообщили «Известия». По словам иностранного эксперта, Запад сильно просчитался, а РФ справилась с ограничениями лучше, чем сама ожидала.