Важное 11 октября 2022, 13:49 Поделиться Telegram

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Viber Запад на Украине зашел дальше, чем собирался — Лавров Глава МИД России Лавров: Запад начал понимать, что зашел дальше запланированного РИА Новости

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Западные страны поняли, что в вопросе Украины зашли дальше, чем собирались. Однако они готовы на все ради того, чтобы устранить Россию с международной арены. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в эфире программы «60 минут», сообщило РИА «Новости».

Он напомнил, что американская сторона фактически участвует в конфликте. Кадровые военные армий США и некоторых стран Европы постоянно находятся на местах. Они помогают Вооруженным силам Украины работать с их техникой, например, реактивной системой залпового огня HIMARS. По словам министра, у России нет неопровержимых доказательств этого, но свидетельств становится все больше.

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«На самом Западе уже начинают понимать, что они заходят немножко дальше, чем собирались», — сказал Лавров.

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Он уверен, что западные страны поняли суть киевского режима, однако не готовы отступить. Они пойдут на все ради того, чтобы устранить Россию с геополитической сцены.

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