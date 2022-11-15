Важное 15 ноября 2022, 12:51 Запад понял, что Украину надо сдерживать от провокаций в отношении зерновой сделки — Лавров Глава МИД Лавров: Запад понимает необходимость сдерживать Украину от провокаций по зерну РИА «Новости»

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Украину следует сдерживать от провокаций в отношении зерновой сделки, заявил глава МИД Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции на саммите G20 на Бали он добавил, что представители Турции и Запада понимают это. Прямую трансляцию выступления провел RT.

«Наши турецкие и западные коллеги имеют понимание, что они должны удерживать Украину от подобных неприемлемых действий», — высказался Сергей Лавров о ситуации с зерновой сделкой и поведением украинских властей.

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Министр иностранных дел отметил усилия ООН по содействию вывозу российского зерна. По словам Сергея Лаврова, за пять месяцев работы результатов пока не видно.

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Несмотря на предпринимаемые действия, до сих пор сохраняются препятствия для экспорта зерна и удобрений из России, подчеркнул глава МИД. Он заявил, что Россия не поддерживает использование энергетики для сведения политических счетов и напомнил, что участники саммита «Большой двадцатки» заканчивают работу над итоговой декларацией. Западные государства попытались политизировать документ, добавил Лавров.