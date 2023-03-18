Мир 18 марта 2023, 00:51 Запад помешал выступлению омбудсмена ДНР Морозовой в Совбезе ООН РИА «Новости»: омбудсмену ДНР Морозовой запретили выступить на заседании СБ ООН РИА «Новости»

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Омбудсмен ДНР Дарья Морозова не получила разрешения от Собвеза ООН на выступление на заседании по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд ранее призвала провести процедурное голосование в Совбезе для решения вопроса по выступлению Морозовой. В итоге, участие омбудсмена ДНР поддержали Россия, Китай, Бразилия и Гана.

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Против выступили Албания, Великобритания, Мальта, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония. Для положительного решения необходимо было набрать девять голосов. Три страны — Габон, Мозамбик и ОАЭ — воздержались.

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в связи с отказом омбудсмену ДНР Дарье Морозовой в праве выступить на заседании Совбеза ООН по видеосвязи может пересмотреть свое отношение к допуску докладчиков, которых приглашают западные страны.

Независимая международная комиссия ООН не обнаружила признаков геноцида на Украине в ходе расследования событий в стране. Итоги работы обнародовал ранее на брифинге председатель комиссии Эрик Месе.