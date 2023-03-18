18 марта 2023, 00:51
Запад помешал выступлению омбудсмена ДНР Морозовой в Совбезе ООН
РИА «Новости»: омбудсмену ДНР Морозовой запретили выступить на заседании СБ ООН
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова не получила разрешения от Собвеза ООН на выступление на заседании по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд ранее призвала провести процедурное голосование в Совбезе для решения вопроса по выступлению Морозовой. В итоге, участие омбудсмена ДНР поддержали Россия, Китай, Бразилия и Гана.
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Против выступили Албания, Великобритания, Мальта, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония. Для положительного решения необходимо было набрать девять голосов. Три страны — Габон, Мозамбик и ОАЭ — воздержались.
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в связи с отказом омбудсмену ДНР Дарье Морозовой в праве выступить на заседании Совбеза ООН по видеосвязи может пересмотреть свое отношение к допуску докладчиков, которых приглашают западные страны.
Независимая международная комиссия ООН не обнаружила признаков геноцида на Украине в ходе расследования событий в стране. Итоги работы обнародовал ранее на брифинге председатель комиссии Эрик Месе.
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