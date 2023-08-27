Мир 27 августа 2023, 07:33 Запад показал свою неспособность нанести «стратегическое поражение» России Обозреватель Al Binaa указал на изменение мирового баланса сил в сторону России piqsels

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План США и европейских стран по «стратегическому поражению России» потерпел фиаско. Об этом заявил журналист Мухаммед Садек аль-Хусейни, сообщило ливанское издание Al Binaa.

Обозреватель отметил, что поднятый западными СМИ шум вокруг поездки президента Украины Владимира Зеленского в Данию и Нидерланды показал дисбаланс международных политических сил в Пользу России и ее союзников.

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«<…> Американо-натовская колониальная ось начала приближаться к признанию реалий украинского Майдана и международного стратегического баланса сил», — указал аль-Хусейни.

Он добавил, что Запад показал свое военное бессилие и неспособность создать условия для «нанесения стратегического поражения России и Китаю». По его мнению, заявления об этом уже звучали в Белом доме.

Ранее дипломат из США Джим Джатрас заявил, что Россия сможет обеспечить стабильность и безопасность на Украине и в мире. Он также посоветовал меньше доверять западным политикам из-за их необъективности и непоследовательности.