Мир 27 мая 2023, 08:22 Запад показал, что хочет продолжать конфликт с Россией «до последнего украинца» — МИД МИД России: Запад активно подталкивает ВСУ к контрнаступлению РИА «Новости»

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Западные страны толкают Украину начать контрнаступление. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт, несмотря на все риски.

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«Тот факт, что Запад активно подталкивает Украину к началу этого „контрнаступления“, <…> демонстрирует, что <…> они твердо намерены продолжать конфликт с Россией „до последнего украинца“, — подчеркнул Галузин.

Экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль ранее сравнил грядущее контрнаступление ВСУ с боями Второй мировой войны. Он отметил, что Европа стоит на пороге самого страшного сухопутного сражения за последние 80 лет.

Чиновники офиса Зеленского при этом запутались в сроках контрнаступления. По словам заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовквы, ВСУ перейдут в контрнаступление, когда получат все необходимое оружие от стран-союзников.