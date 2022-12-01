Эксклюзив 01 декабря 2022, 15:58 Запад подстроил взрыв в посольстве Украины в Мадриде ради признания России страной-террористом Журналист Светов назвал взрыв в посольстве Украины в Мадриде спланированной провокацией YouTube

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Власти Испании расценили взрыв в посольстве Украины в Мадриде как теракт и провокацию. Политолог и журналист Юрий Светов в интервью «360» увидел в риторике европейских политиков попытки оправдать русофобию ЕС.

«Это неплохо организованная провокация. Неспроста ее реализовали спустя недолгое время после резолюции, согласно которой Россию нужно объявить страной-террористом», — отметил он.

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Также Светов напомнил, что взрыв произошел не на территории государства — лидера ЕС.

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«Тем не менее Испания член НАТО и активно помогает Украине», — подчеркнул он.

По его словам, все это указывает на факт заранее спланированной провокации против России.

Взрыв в посольстве Украины в Испании произошел 30 ноября. Опасное вещество доставили в конверте. Самодельное устройство детонировало, когда письмо сочли опасным и начали вскрывать в рамках проверки.