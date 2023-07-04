Мир 04 июля 2023, 12:42 Запад подставил Украину своей техникой Military Watch: военная техника Запада приводит к гибели украинских бойцов U.S. Department of Defense

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Военная техника, которую Франция поставила Украине, пополнила список плохого оборудования с Запада. Оно, в частности, привело к гибели бойцов ВСУ при контрнаступлении. Об этом написал американский ресурс Military Watch Magazine.

«Украинские старшие офицеры сетуют на ограниченные возможности поставляемой из Франции бронетехники на поле боя в конфликте против России. Броня колесного танка AMX-10RC считается недостаточно эффективной для боевых операций на передовой и приводит к ненужной гибели экипажей», — отметили в публикации.

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Издание со ссылкой на одного из украинских военных уточнило, что это не единственный такой случай. Ведь некоторые виды вооружения из Италии и ФРГ в ВСУ признали некачественными, опасными и неисправными. По словам авторов материала, качество значительного количества вооружения из европейских государств оставляет желать лучшего.

Контрнаступление Украины началось в июне на Артемовском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Украинские силы пока что не добились нигде успехов, известно о множестве потерь противника. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, ВСУ с 4 июня потеряли порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения.