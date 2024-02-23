23 февраля 2024, 09:30
Запад подготовил «проукраинский шабаш» в ООН к годовщине СВО
Полянский: Запад готовит в ООН проукраинский шабаш к годовщине СВО
Запад 23 февраля устроит в ООН «проукраинский шабаш» к годовщине начала спецоперации. Об этом в Telegram-канале рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Западный лагерь устраивает в ООН проукраинский шабаш по случаю второй годовщины начала СВО. В Нью-Йорк, как мухи, слетаются министры европейских стран, которых здесь не дождешься на мероприятиях по действиям Израиля в Газе», — констатировал он.
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Полянский отметил, что планируется ряд «бесполезных междусобойчиков» с упражнениями в антироссийской риторике и прославлением киевского режима, однако будут и два заслуживающих внимания мероприятия. Это дебаты в Генассамблее ООН (в 18:00 по московскому времени) и заседание Совбеза ООН с участием генсекретаря (в 23:00). На обоих мероприятиях выступит российская сторона. Дмитрий Полянский добавил, что выступления подготовлены, «настроение боевое».
Ранее ЕС согласовал 13-й пакет антироссийских санкций в преддверии годовщины начала СВО.
Запад
Украина
ООН
Специальная военная операция РФ на Украине
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