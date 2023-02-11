Мир 11 февраля 2023, 00:40 Запад подал Зеленскому «тревожный сигнал» о сломе политики по Украине «Страна.ua»: Зеленский получил сигнал о переломе ситуации по поставкам оружия на Украину YouTube

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Западные политики подали президенту Украины Владимиру Зеленскому «тревожный сигнал» в вопросах поставки вооружения для ВСУ. Такое мнение высказал эксперт украинского издания «Страна.ua» Руслан Бортник.

Обозреватель считает, что Зеленскому не удалось склонить западных политиков в сторону поставок на Украину боевых истребителей.

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«Это говорит о нарастании проблемы. Запасы советского оружия и боеприпасов заканчиваются. Украине не хватает любой техники, а не только бронированной, а еще артиллерии и патронов», — подчеркнул Бортник.

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Такая ситуация с вооружением ставит под сомнение оборонительные способности Украины, не говоря уже о планах по наступлению, отметил автор материала. Бортник напомнил, что танки на поле боя приедут «не все и не сразу», несмотря на обещания западных партнеров.

Турне Зеленского по Европе выглядело вымученным и оставило много недовольных среди простых европейцев и первых лиц Евросоюза. Украинский лидер достиг лишь одной цели — произвел эффект и собрал аплодисменты, насущные вопросы остались нерешенным.