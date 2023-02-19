Мир 19 февраля 2023, 15:48 Запад почувствовал конец современного мира на конференции в Мюнхене Обозреватель Politico Карницниг: Запад осознал конец мирового порядка на встрече в Мюнхене YouTube

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Принимающие участие в Мюнхенской конференции по безопасности западные политики пришли к пониманию, что современный миропорядок близок к своему завершению. Причиной этому стала специальная военная операция и готовность Китая к захвату Тайваня. Такой вывод сделал обозреватель журнала Politico Мэтью Карницниг в статье «Это конец света, каким мы его знаем, и Мюнхен нервничает».

В своем материале журналист сравнил атмосферу в отеле Bayerischer Hof, где прошли неформальные встречи иностранных деятелей, с 1938 годом. Именно в этом месте европейские державы заключили соглашение с Германией о передаче Судетов в попытке отсрочить начало Второй мировой войны.

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«Мы все знаем, что снаружи назревает буря, но внутри отеля все кажется нормальным», — процитировал обозреватель декана немецкого Колледжа международных исследований и безопасности Эндрю Михта.

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Журналист Politico подчеркнул, что обыденность атмосферы меняется, когда начинают говорить представители Украины, которые обвинили собравшихся в медленных поставках военной помощи.

Особое внимание журналист обратил на спор немецких политиков. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что добьется выполнения всеми членами НАТО увеличения расходов на оборону до 2% ВВП. В своем выступлении ему ответил новый министр обороны страны Борис Писториус, который подчеркнул, что на оборону придется тратить на порядки больше, потому что «нельзя выполнить стоящие перед нами задачи, имея лишь 2%».

Карницниг напомнил, что еще в январе 2022 года правительство Германии требовало от США вывести все ядерные боеголовки с территории страны.

«Если даже немцы осознали опасность нынешнего геополитического положения в мире, то остальным тоже пора беспокоиться», — подытожил свою статью журналист.

По итогам выступления на Мюнхенской конференции по безопасности глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель выступил с заявлением об экстренной встрече глав МИД и министров обороны стран объединения для решения вопроса о передаче Украине всех имеющихся в распоряжении боеприпасов.