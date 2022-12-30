Мир 30 декабря 2022, 23:58 Запад планомерно обманывал Россию с конца холодной войны — Слуцкий Лидер ЛДПР Слуцкий: слова Олланда о Минских соглашениях подтвердили вранье Запада РИА «Новости»

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Западные страны планомерно обманывали Россию с момента окончания холодной войны, написал в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал заявление бывшего президента Франции Франсуа Олланда о стремлении выиграть время для ВСУ путем подписания Минских договоренностей.

«Парад откровений бывших западных лидеров, в общем, избавляет от дальнейшей необходимости объяснять причины и цели Специальной военной операции на Украине», — подчеркнул парламентарий.

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Слуцкий добавил, что отношения с Западом уже никогда не вернутся на прежний уровень. Эти страны намеренно обманывали Россию, чтобы ослабить ее, отметил депутат. По его словам, украинские власти продолжали убивать простых жителей Донбасса при молчаливом согласии западных «гарантов» мирного процесса.

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«Все, что они могли гарантировать, как оказалось, это лицемерие и неоколониализм», — добавил Слуцкий и назвал Запад «империей лжи».

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения стали лишь способом дать Украине время для вооружения. Ее слова подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд.