Мир 19 декабря 2023, 14:56 Запад планировал поделить Россию на части — Путин Путин: Запад не скрывал, что планировал поделить Россию на части РИА «Новости»

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Запад с самого развала Советского союза начал работать с сепаратистами и террористическими организациями. Европа не скрывала, что хотела поделить Россию на части. Об этом заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны.

Он отметил, что сразу после распада СССР Запад начал работать над «разложением» России. Для этого противник вступил в контакт с так называемой «пятой колонной», с террористами и сепаратистами.

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«Запад самым активным образом начал работать с пятой колонной, с сепаратистами и террористическими организациями знал, с кем и для чего ему работать — для развала России», — сказал Путин.

Параллельно западные элиты не менее активно действовал на постсоветском пространстве.

Глава государства также сообщил об активизации НАТО у российской границы. По его словам, Запад до сих пор не отказался от агрессивных действий и «претензий на глобальное превосходство».