«Это не то, что вы подумали». Запад пытается убедить мир в отсутствии фашизма на Украине | 360°

Мир 23 сентября 2022, 23:07 Поделиться Telegram

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Viber «Это не то, что вы подумали». Запад пытается убедить мир в отсутствии фашизма на Украине Западу объяснили, почему никто не поверит в их попытки скрыть фашизм на Украине Unsplash/ Gleb Ablovsky

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На Украине после государственного переворота в 2014 году стали заигрывать с националистической повесткой, которая всего за несколько лет превратилась в фашистскую. При этом западные страны в упор не хотят видеть этот факт. Автор Telegram-канала «Голос Мордора»,размышляя над этой ситуацией специально для Telegram-канала «360», заявил, что все оправдания Запада кажутся смешными.

Далее — прямая речь.

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Есть такая известная сцена — муж заходит домой, в постели — жена с любовником. И звучит шаблонная фаза: «Дорогой, это не то, о чем ты подумал!». Вот на эту сценку в какой-то мере сейчас похожи и оправдания некоторых западников и российских либералов, что никакого нацизма на Украине нет. Вот буквально с поличным поймали за зигующую руку или за свастику на броне МТ-ЛБ, причем из репортажа западного ТВ-канала — а они нам: «Это не то, о чем вы подумали».

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Куча свастик, вытатуированных на шкурах украинских военных. Глава офиса Зеленского Ермак с постом в Telegram, где он пишет о том, что Украине помогает бороться некая «историческая память», и фото к посту с украинским танком, на броне которого нарисован крест, очень сильно напоминающий германские «балтийские кресты» на «Тиграх» и «Пантерах». А эта публика снова смешно машет руками и вопит: «Это не то, о чем вы подумали».

Нет, неуважаемые. Это именно то, о чем мы подумали. И то, что мы увидели. То, что мы видим уже восемь лет подряд. И слышим. О том, что украинцы — это прям какая-то высшая раса, о том, что в Донбассе, в общем-то и не люди живут, а какие-то существа, нелюди. О том, что неплохо бы создать концлагеря, а кого-то — просто поразить в правах, прям вот как в Германии после нюрнбергских расовых законов.

Мы все правильно подумали, и не пытайтесь нас переубедить. Не получится. Слишком долго мы все это слышим и наблюдаем. И так уж получилось, что вонь нацизма русский человек чувствует очень сильно. Наверное, потому что один раз уже очистил мир от этой вони.

Не пытайтесь нас переубедить своим нелепым: «Это не то, что вы подумали». Глупо и смешно выглядит. А самое страшное то, что ставит вас на одну ступеньку с теми, кого вы хотите отмазать. Может быть, вы этого не понимаете, но зато это прекрасно понимаем мы. И понимаем то, что за это вам обязательно придется ответить. Как и зигующим мразям, которых вы защищаете.

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