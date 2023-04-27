Мир 27 апреля 2023, 12:51 Запад перестал скрывать поддержку контрнаступления ВСУ Захарова: Запад уже не скрывает, что стоит за планированием контрнаступления Украины РИА «Новости»

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Запад уже не скрывает, что стоит за планированием контрнаступления украинских частей в зоне спецоперации. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Западники открыто заявляют, что сделают все возможное, чтобы анонсированное в ближайшее время контрнаступление Вооруженных сил Украины было успешным», — отметила дипломат.

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Она подчеркнула, что США и ЕС перестали скрывать, что стоят за военным планированием, а не просто «тактическим наведением».

Захарова обратила внимание, что Запад требует максимально возможных потерь со стороны России.

По словам официального представителя МИД, для иностранных политиков Украина — это всего лишь инструмент, полигон, их не волнует, что там происходит.

Также дипломат напомнила о росте аппетитов Украины в запросах получения вооружения из Америки и Европы.