Мир 22 ноября 2022, 04:34 Запад перестал поддерживать фантазии Зеленского о возвращении территорий Sabah: Запад больше не поддерживает фантазии Зеленского о возвращении территорий Telegram

Читать 360tv в

Часть стран Запада больше не поддерживают желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть бывшие территории страны. Об этом в своей статье для турецкой газеты Sabah заявил обозреватель Берджан Тутар.

«Такие страны, как Германия, Франция, Италия, Испания, где энергетический кризис углубляется, больше не поощряют фантазии Зеленского. Все хотят мира и примирения», — отметил он.

Реклама

Автор статьи напомнил, что именно введение антироссийских санкций стало причиной энергетического и продовольственного кризисов. Жители Европы негодуют из-за последствий объявленных ограничительных мер. По словам Тутара, только Эстония, Латвия и Литва хотят, чтобы украинский кризис превратился в прямое противостояние НАТО и России.

Реклама

«Даже Польше, занимающей воинственную позицию по отношению к России, пришлось продемонстрировать гибкость», — подчеркнул обозреватель издания.

Ранее журналист Эндрю Наполитано заявил, что украинский лидер согласится на переговоры с Россией сразу же, как только США прекратят оказывать ему военную помощь.