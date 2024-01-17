Мир 17 января 2024, 07:02 Запад перестал быть тылом Украины. Политолог спрогнозировал заключение невыгодного перемирия Политолог Золотарев: Запад оставил Украину без стратегического тыла РИА «Новости»

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Киевскому режиму придется согласиться на мирное соглашение с Россией на невыгодных для себя условиях, так как Запад отвернулся от него и перестал быть стратегическим тылом. Украинский политолог Андрей Золотарев заявил об этом в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«Для того, чтобы о чем-то договариваться и диктовать условия, надо иметь прочный тыл. Запад фактически является стратегическим тылом Украины. Вот этот стратегический тыл, он в 2024 году просаживается, и очень заметно», — сказал он.

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Повестка Всемирного экономического форума в Давосе, по мнению Андрея Золотарева, показала, что конфликт на Украине задвинули на второй план. Теперь в приоритете совсем другие проблемы, например, изменение климата, вопросы энергетики и социального обеспечения.

Политолог пришел к выводу, что не только коллективный Запад, но и глобальный Юг отвернулся от Украины. Андрей Золотарев заявил, что они отказались поддержать ее «формулу мира». По его словам, киевский режим окажется в таких условиях, когда ни о чем, кроме невыгодного для него перемирия, мечтать не придется.

Отказ от членства в НАТО и утраченных территорий позволит Украине начать переговоры с Россией и остановить боевые действия. Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что страна не сможет продвигать свои условия так, как в прошлом году.