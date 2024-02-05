Мир 05 февраля 2024, 15:15 «Запад перешел границы разумного». Россиян не испугали новые санкции к годовщине СВО Сенатор Карасин: санкции ЕС вынуждают россиян двигаться вперед по пути СВО РИА «Новости»

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Чем больше Запад пытается напугать Россию, тем больше решимости у жителей страны двигаться вперед по пути спецоперации. Такое заявление сделал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью Lenta.ru.

«Мне кажется, Запад уже перешел границы разумного и делает все для того, чтобы нарастить эскалацию всего, что связано с Украиной», — подчеркнул Карасин.

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Как отметил сенатор, вопреки ожиданиям некоторых государств, россияне консолидировались, собрались. Страна примерно понимает, какой «сюрприз» западные страны попытаются преподнести в феврале, но в этой схватке РФ победит.

Запугивание, нажимы на экономические и социальные рычаги лишь добавляют решимости народу России. Карасин напомнил о четких задачах специальной военной операции, которые поставил президент России Владимир Путин: денацификация и демилитаризации Украины.

В новый пакет антироссийских санкций внесут более 200 имен и компаний. Евросоюз рассчитывал принять его к годовщине конфликта на Украине. Одновременно с 13-м пакетом санкций Евросоюз планировал изъять доходы от замороженных активов Центробанка России. При этом Еврокомиссия не намерена вводить новые запреты на импорт товаров из РФ, сообщали «Известия». А страны G7, писал RT, работают над подготовкой собственного пакета мер к 24 февраля.