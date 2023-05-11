Мир 11 мая 2023, 12:15 Запад передал Украине более 300 БМП и 200 танков для контрнаступления Запад передал Украине более 300 БМП и 200 танков для контрнаступления U.S. Department of Defense

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Западные страны с декабря 2022 года передали Украине более 300 машин боевой пехоты и 200 танков для подготовки контрнаступления ВСУ в зоне конфликта. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Авторы материала отметили, что успех украинских военных зависит от координации действий сил противовоздушной обороны, саперов, бронетехники и пехоты.

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«ВСУ нужно хорошо организовать все военные процессы, чтобы в условиях преимущества в воздухе правильно использовать полученную от Запада военную технику», — указали в сообщении.

Журналисты уточнили, что примерная численность украинской группировки составляет порядка 700 тысяч человек. Часть военнослужащих оснащены передовым западным оружием, а другая — советскими разработками.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ необходимо еще немного времени, чтобы подготовиться к контрнаступлению.