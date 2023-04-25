Мир 25 апреля 2023, 12:13 Запад оценил попытки Зеленского втянуть НАТО в конфликт на Украине Экс-офицер армии США Шаффер: Зеленский хочет вмешательство НАТО в конфликт на Украине РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский провоцирует прямое вмешательство НАТО в конфликт на Украине, используя ситуацию с подготовкой к контрнаступлению. Об этом заявил экс-подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom.

«Он пытается заставить Запад оказать большую поддержку ради достижения собственных целей. <…> Именно на это рассчитывают украинцы — на прямое участие НАТО», — отметил бывший военный.

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Шаффер сравнил тактику властей Киева с поведением беспомощной барышни: Украине постоянно не хватает западной поддержки.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на попавшие в Сеть документы Пентагона написала, что ВСУ готовят 12 бригад для организации наступления.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер выразил уверенность, что украинские части начнут контрнаступление не раньше середины лета, напомнил RT.