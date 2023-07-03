Мир 03 июля 2023, 13:14 Запад отрезвила потеря ВСУ переданной им техники Berliner Zeitung: результаты контрнаступления ВСУ не впечатлили Запад, пришло отрезвление Ministry of Defense of Ukraine

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Уничтожение российскими силами переданной Украине военной техники возымело «отрезвляющий эффект» на западные страны. Об этом написала немецкая газета Berliner Zeitung.

Запад возлагал «большие надежды» относительно пользы техники, которую отправил на Украину. Предполагалось, что вооружение поможет киевскому режиму «добиться важных территориальных приобретений».

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Однако через три недели после начала контрнаступления стало известно, что ВС России уничтожили большое количество танков Leopard-2, и это стало «очередным отрезвляющим моментом» для западных политиков.

Массовые и быстрые потери ВСУ военной техники, указали в материале, также стоили жизни многих людей и денег.

Выделенный Германией в этом году объем средств составит 5,4 миллиарда евро. ФРГ приняла на себя дополнительные обязательства по поддержке Украины в дальнейшем на сумму 10,5 миллиарда евро.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак связал невысокие темпы контрнаступления с преимуществом России в воздухе. По его словам, для ускорения процессов Украине нужны еще оружие и техника.